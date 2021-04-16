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Мужчина решил справить нужду на Майдане и получил мгновенную расплату (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве молодого парня застукали за неподобающим занятием. Он прямо средь бела дня решил справить малую нужду на Майдане Незалежности. Но "герою" не повезло остаться бесславным.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На кадрах видно, что парень решил помочиться у фонарного столба на главной площади столицы. За такое правонарушение он был моментально задержан патрульной полицией.

"Писающего мальчика" привлекли к ответственности", - говорится в сообщении.

Видео: В Киеве мужчину настигла расплата за неподобающие действия (facebook.com/KyivOperativ)

Также в паблике напомнили, что только в центре Киева функционирует одиннадцать бесплатных уборных. Вот их адреса:

  • ул. Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера);
  • ул. Владимирская, 24;
  • ул. Владимирская, 42;
  • площадь Арсенальная, 1;
  • Европейская площадь, 1;
  • ул. Крещатик, 1;
  • ул. Хрещатик, 17;
  • ул. Крещатик, 27;
  • ул. Прорезная, 3;
  • проезд Владимирский, 15 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми)
  • Контрактовая площадь - сквер № 3 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми)

Ранее сообщалось, что в Киеве мотоциклист вырвал у женщины сумку и получил за это моментальную расплату.

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