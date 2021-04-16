Мужчина решил справить нужду на Майдане и получил мгновенную расплату (видео)

В Киеве молодого парня застукали за неподобающим занятием. Он прямо средь бела дня решил справить малую нужду на Майдане Незалежности. Но "герою" не повезло остаться бесславным.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
На кадрах видно, что парень решил помочиться у фонарного столба на главной площади столицы. За такое правонарушение он был моментально задержан патрульной полицией.
"Писающего мальчика" привлекли к ответственности", - говорится в сообщении.
Видео: В Киеве мужчину настигла расплата за неподобающие действия (facebook.com/KyivOperativ)
Также в паблике напомнили, что только в центре Киева функционирует одиннадцать бесплатных уборных. Вот их адреса:
Ранее сообщалось, что в Киеве мотоциклист вырвал у женщины сумку и получил за это моментальную расплату.