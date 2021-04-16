Чоловік вирішив справити нужду на Майдані і отримав миттєву розплату (відео)

У Києві молодого хлопця застукали за неналежним заняттям. Він прямо серед білого дня вирішив справити малу нужду на Майдані Незалежності. Але "герою" не пощастило залишитися безславним.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.
На кадрах видно, що хлопець вирішив помочитися біля ліхтарного стовпа, на головній площі столиці. За таке правопорушення він був моментально затриманий патрульної поліцією.
"Пісяючого хлопчика" притягли до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Відео: У Києві чоловіка наздогнала розплата за неналежні дії (facebook.com/KyivOperativ)
Також в паблику нагадали, що тільки в центрі Києва функціонує одинадцять безкоштовних вбиралень. Ось їхні адреси:
Раніше повідомлялося, що в Києві мотоцикліст вирвав у жінки сумку і отримав за це моментальну розплату.