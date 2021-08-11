"Как с Адама взяли ребро и создали Еву": во Львове ребенку провели уникальную операцию по "библейской" технологии

После аварии шестилетний мальчик получил многочисленные травмы. Врачам удалось его спасти, но парень потерял возможность дышать самостоятельно и говорить. Однако, медики во Львове исправили это.

Так, уникальную операцию провели под руководством польского профессора Ярослава Шидловского. При этом врачи называют это вмешательство "библейским".

"Как с Адама взяли ребро и создали Еву, то здесь взяли хрящ из ребра мальчика и через наружный разрез на шее ввели вместо рубца. Просвет для дыхания существенно увеличился", - объясняет заведующий ЛОР отделения больницы Охматдет Федор Юрочко.

Что было до операции

В январе парень попал в больницу, когда его с мамой сбил 20-ти летний водитель, который не справился с управлением на скользкой дороге.

Как рассказала мама Миши Виктория Панющик, что ее сын даже не дышал, когда ждал скорую. В тот момент женщина делала парню искусственное дыхание.

"Я не умела это делать, я делала 2 утка, 1 вдох, машинально", - вспоминает женщина.

У мальчика было множество травм - разорвано легкое, сломаны руки и кости черепа, потеря слуха и паралич лица. Почти три недели он был в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Придя в себя - не мог дышать из-за рубца, который образовался на гортани после интубационной трубки, и стянул голосовые связки. Исправлять это взялись львовские специалисты.

Кроме того, первую неделю - пока приживался хрящ, Миша был в медикаментозном сне. Сейчас - после операции прошло уже почти два месяца. Мальчик уже хорошо говорит, подрос и набрал вес.

Однако, во время дыхания время до времени врачи слышат хрипы.

Впоследствии медики решили, что голосовым связкам нужно время на восстановление, поскольку они несколько месяцев вообще не работали. Результаты исследования еще передадут польскому профессору, но надеются, что за несколько недель хрипы исчезнут и Миша вернется к привычной жизни.