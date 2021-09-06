Чоловік проковтнув мобільний телефон: лікарі виймали його по частинах

У Косово 33-річний чоловік проковтнув цілком стару модель мобільного телефону Nokia. Через кілька днів йому стало погано, і він змушений був звернутися до медиків за допомогою.

Хірурги часто стикаються з тим, що в шлунки людей потрапляють сторонні предмети – монети, ґудзики, частини іграшок і кістки. Однак випадок у Косово вразив навіть досвідчених лікарів.

До лікарні за допомогою звернувся 33-річний місцевий житель, який проковтнув мобільний телефон Nokia 3310 цілком. З телефоном в шлунку він проходив чотири дні й тільки після цього звернувся до медиків.

Чоловікові зробили рентген і на знімку дійсно виявили мобільний телефон з кнопками.

Хірургам довелося провести складну операцію і розділити телефон на три частини за допомогою ендоскопії. Сторонній предмет був занадто великим, щоб шлунок міг його переварити. Тим більше пацієнт був в небезпеці - акумуляторна кислота могла витекти та спровокувати сильне отруєння.

У Косово чоловік цілком проковтнув мобільний телефон

Варто відзначити, що хірурги впоралися з операцією без розрізання шлунка. Всі частини телефону дістали за допомогою ендоскопа. Операція пройшла успішно, без ускладнень і пацієнт відчуває себе добре.

З якою метою він проковтнув мобільний телефон - він лікарям не розповів.