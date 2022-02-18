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Мужчина пригнал в Украину спортивную "евробляху", которую разыскивают по всему миру (фото)

Автор: Татьяна Самарук

С жителем Волынской области произошла неприятная ситуация. Мужчина приобрел автомобиль, который разыскивает Интерпол.

Отмечается, что речь идет о машине BMW 530GT, 2015 года выпуска, сообщает Сервисный центр МВД в Волынские области.

Автомобиль мужчина купил за границей и хотел зарегистрировать ее в Украине.

Однако при проверке банком данных Генерального секретариата Интерпола в сервисном центре МВД обнаружили, что по номеру кузова транспортное средство находится в розыске.

"Обидно, потому что оказывается, что эта "красавица" в международном розыске. Друзья, покупка авто приятная, однако, ох какое ответственное дело", – говорится в сообщении.

Также украинцам рекомендуют перед покупкой автомобиля обращаться в центр для детальной проверки транспорта по всем имеющимся базам данных.

Украинец купил автомобиль, который в розыске (facebook.com/vol.hsc.gov.ua)

Добавим, что при приобретении подержанных автомобилей, особенно на иностранной регистрации, гражданам следует проверить, не находятся ли они в розыске.

Для этого достаточно знать номер автомобиля или кузова. Такую проверку можно осуществить на официальном сайте МВД в разделе Розыск.

Если указанный вами номер отсутствует в базе, автомобиль не похищен.

Ранее мы сообщали, какие электромобили самые популярные в Украине.

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