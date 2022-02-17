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Плюс десять тысяч машин: названы самые популярные электромобили в Украине

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Четверг 17 февраля 2022 11:44
Плюс десять тысяч машин: названы самые популярные электромобили в Украине Nissan Leaf (Фото: РБК-Украина Авто/Широкун Константин)
Автор: Константин Широкун

За 2021 год в Украину ввезли около 1 млн. автомобилей, что на 58% больше, чем годом ранее. Рост отразился и на количестве ввезенных в Украину электрокаров — в общей сложности их импортировали 10053 электромобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Опендатамедиа.

Рост импорта электромобилей в 2021 году в сравнении с предыдущим годом составил 37%. Несмотря на значительный количественный прирост, доля электромобилей среди общего импорта авто в Украину до сих пор остается на уровне 1%. Среди самых импортируемых в Украину электромобилей – Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt. На эти три модели приходится 44% ввезенных в Украину авто, или 4432 машины.

Также в 2021 году существенно возрос импорт электромобилей из Китая. По мнению Минцифры, основным препятствием для активного роста рынка электрокаров в Украине остается низкий уровень инфраструктуры, а именно низкая плотность размещения скоростных зарядных станций.

Ранее мы писали, что показана самая быстрая Skoda Fabia. Модель выйдет на рынок уже весной 2022 года.

Также сообщалось, что Mercedes в Украине снял фильм с Гелендвагенами и вампирами. Для съемок в Украину привезли более десятка оригинальных машин разных поколений.

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