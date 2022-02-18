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Чоловік пригнав в Україну спортивну "євробляху", яку розшукують по усьому світу (фото)

Автор: Тетяна Самарук

З жителем Волинської області сталася неприємна ситуація. Чоловік придбав автомобіль, який розшукує Інтерпол.

Зазначається, що мова йде про машину BMW 530GT, 2015 року випуску, повідомляє Сервісний центр МВС у Волинські області.

Автомобіль чоловік купив за кордоном і хотів зареєструвати її в Україні.

Однак при перевірці банком даних Генерального секретаріату Інтерполу в сервісному центрі МВС виявили, що за номером кузова транспортний засіб перебуває у розшуку.

"Прикро, бо виявляється, що ця "красуня" в міжнародному розшуку. Друзі, купівля авто приємна, проте, ох яка відповідальна справа", - йдеться у повідомленні.

Також українцям рекомендують перед купівлею автомобіля звертатися у центр для детальної перевірки транспорту за всіма наявними базами даних.

Українець купив автомобіль, який у розшуку (facebook.com/vol.hsc.gov.ua)

Додамо, що під час придбання вживаних автомобілів, особливо на іноземній реєстрації, громадянам слід перевірити, чи не перебувають вони у розшуку.

Для цього достатньо знати номер автомобіля чи кузова. Таку перевірку можна здійснити на офіційному сайті МВС у розділі Розшук.

Якщо вказаний вами номер відсутній у базі - автомобіль не викрадений.

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