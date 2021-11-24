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Мужчина нашел в парке камень, который не берет ни сверло, ни кислота: он оказался дороже золота

Автор: Светлана Мащенко

В австралийском городе Мэриборо мужчина искал в парке ценности при помощи металлоискателя и наткнулся на странный камень. Он его забрал домой и хранил там несколько лет, пока не выяснилась правда.

Об этом пишет The Science Times.

Находку мужчина обнаружил еще в 2015-м году. Когда он принес булыжник домой, решил его вскрыть. Но ни сверло, ни шлифовальная машина, ни даже кислота не взяли камень.

Спустя годы камень попал в руки геологов, что признали его настоящим научным чудом - 17-килограммовым метеоритом, которому 4,6 миллиарда лет.

Камень назвали в честь города, где его нашли - "метеорит Мэриборо".

Распилить его смогли только при помощи алмаза и обнаружили, что в его составе очень высокий процент железа, поэтому камень гораздо тяжелее, чем кажется.

Фото: Метеорит (sciencetimes.com)

Метеориты и их фрагменты можно купить в Украине

Владельцем метеорита может стать любой человек, который может себе это позволить финансово.

Стоимость камней из космоса разная, и зависит от многих факторов.

К примеру, камень на фото ниже обойдется в около 11 тысяч гривен. Его вес чуть более грамма. Тогда как за грамм золота у нас просят около 1500-1600 грн.

Фото: Метеорит весом 1 грамм за 11 тысяч (fama.ua)

Ранее мы писали, что в Норвегии рухнул огромный метеорит, после чего стало светло как днем.

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метеорит