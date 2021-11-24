Чоловік знайшов у парку камінь, який не бере ні свердло, ні кислота: він виявився дорожчим за золото

Знахідку чоловік виявив ще в 2015-му році. Коли він приніс камінь додому, вирішив його зкрити. Але ні свердло, ні шліфувальна машина, ні навіть кислота не взяли породу.

Через роки камінь потрапив до рук геологів, що визнали його справжнім науковим дивом - 17-кілограмовим метеоритом, якому 4,6 мільярда років.

Камінь назвали на честь міста, де його знайшли - "метеорит Меріборо".

Розпиляти його змогли тільки за допомогою алмазу і виявили, що в його складі дуже високий відсоток заліза, тому камінь набагато важче, ніж здається.

Фото: Метеорит (sciencetimes.com)

Метеорити та їх фрагменти можна купити в Україні

Власником метеорита може стати будь-яка людина, яка може собі це дозволити фінансово.

Вартість каменів з космосу різна, і залежить від багатьох факторів.

Наприклад, камінь на фото нижче обійдеться в близько 11 тисяч гривень. Його вага трохи більше грама. Тоді як за грам золота у нас просять близько 1500-1600 грн.

Фото: Метеорит вагою 1 грам за 11 тисяч (fama.ua)