Чоловік миттєво втрачає інтерес до жінки через ці шість речей

Багато жінок переживають розчарування за розчаруванням у відносинах і часто не можуть зрозуміти, що не так. Психологи розкрили справжні причини, чому чоловіки можуть швидко втрачати інтерес до нової знайомої, остигати і зникати.

Вам не вистачає самоповаги

Цікаво, що чоловік дуже швидко може розкусити, коли ви сильно хочете його роздобути, у вас немає меж особистого простору, і ви готові стерпіти що завгодно.

Якщо ваша інтуїція говорить, що з вами звертаються неналежно, брешуть в очі, виявляють неповагу, проведіть межу і не забувайте про свої інтереси. Навіть якщо чоловік, який переконує вас у зворотному, гарний, немов бог, і ви танете від однієї його усмішки.

Встановити чіткі межі - з любов'ю до самої себе і вашого партнера. Якщо він дійсно має до вас почуття, він прийме це, а якщо ні - навіщо вам такі стосунки.

Це правда: чоловіки люблять і поважають жінок, які люблять і поважають самі себе.

Ви проектуєте на нього свій негатив

Друга річ, що змушує чоловіків втрачати до вас інтерес - це проектування на нього власного негативу і недоліків. Вам слід спочатку розібратися в собі, вирішити клубок внутрішніх проблем.

Інакше він не буде відчувати, що не може відкритися в повній мірі, адже ви з самого початку дивіться на нього упереджено.

У вас є незагоєні емоційні травми, отримані в минулих відносинах

Якщо ви будете вихлюпувати на нового чоловіка біль, яку вам заподіяли минулі стосунки, це від початку приречено на провал.

Ці проекції можуть бути настільки сильними, що навіть коли наміри чоловіка цілком щирі, ви все одно бачите в них лише брехню і підступність, зводячи навколо себе стіни з підозрілості і страху.

В результаті він неминуче втрачає інтерес, так як відчуває, що в битві за вас йому не перемогти ваше минуле. Адже ви немов не помічаєте його справжнього, бачачи в ньому щось негативне і неприємне, що колись трапилося з вами.

Ви звинувачуєте інших у всіх бідах

Коли в будь-якій ситуації ви починаєте звинувачувати оточуючих у всіх своїх бідах, чоловік починає підсвідомо розуміти, що рано чи пізно справа дійде і до нього, і що в цій битві йому не перемогти.

Якщо він помітить, що ви звинувачуєте у своєму поганому настрої кого завгодно, але тільки не саму себе, це може призвести до того, що з часом він повністю втратить до вас інтерес.

Ви його не поважаєте

Якщо чоловік помічає, що ви постійно піднімаєте на сміх його принципи і переконання, що ви дозволяєте собі відчитувати його на людях, природно, він втече від вас при першому зручному випадку.

Саме тому завжди варто придивлятися до того, як і в якій манері ви спілкуєтеся з чоловіком, що вас цікавить.

Ви не любите себе так, як того заслуговуєте

Любов до себе - ось справжній ключ до щасливого життя. Якщо чоловік відчуває, що вам бракує любові до самої себе, і ви навіть не намагаєтеся якось це виправити, він теж не зможе вас полюбити.

Перш за все варто відшукати в самій собі готовність любити, цінувати і поважати себе такою, яка ви є.