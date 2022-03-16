ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мужчина хотел сбежать из Украины в "пакете малыша", спрятавшись между памперсами (фото)

Новина українською →
Черновцы, Среда 16 марта 2022 17:01
Мужчина хотел сбежать из Украины в "пакете малыша", спрятавшись между памперсами (фото) Уклонист хотел уехать из Украины в беби-боксе (фото: facebook.com/natali.bihovets)
Автор: Дмитрий Войналович

Взрослый мужчина призывного возраста залез в беби-бокс, чтобы в коробке выехать из Украины за границу. Но у него ничего не получилось.

Фотографии уклониста показали работники Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел на границе с Молдовой. Именно там, в пункте пропуска "Росошаны", пограничники Черновицкого отряда обратили внимание на автомобиль Renault, в котором ехала женщина с двумя своими детьми.

"Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и багажник авто, где обнаружили в бейби-боксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих детей", - рассказали пограничники.

Мужчина хотел сбежать из Украины в &quot;пакете малыша&quot;, спрятавшись между памперсами (фото)Мужчина хотел сбежать из Украины в &quot;пакете малыша&quot;, спрятавшись между памперсами (фото)Мужчина хотел сбежать из Украины в &quot;пакете малыша&quot;, спрятавшись между памперсами (фото)Мужчина хотел сбежать из Украины в &quot;пакете малыша&quot;, спрятавшись между памперсами (фото)Мужчина хотел сбежать из Украины в &quot;пакете малыша&quot;, спрятавшись между памперсами (фото)Мужчина хотел сбежать из Украины в &quot;пакете малыша&quot;, спрятавшись между памперсами (фото)

Ухилянт хотел уехать из Украины в бэби-боксе (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Естественно, пограничники не пропустили "пассажира", так как на период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

Поэтому вместо "эвакуации" в Европу мужчина получит административное наказание. Его жена, кстати, тоже.

Заметим, что подобные случаи, когда мужчины призывного возраста пытаются всеми правдами и неправдами уехать в Европу, случаются нередко.

Так, недавно пограничники в пункте пропуска "Порубное" поймали киевлянина в женском наряде, который пытался незаконно пересечь границу с Румынией.

Мужчина для большей убедительности даже взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил на пограничный контроль паспорт своей жены.

Мужчина хотел сбежать из Украины в &quot;пакете малыша&quot;, спрятавшись между памперсами (фото)Мужчина хотел сбежать из Украины в &quot;пакете малыша&quot;, спрятавшись между памперсами (фото)

Мужчина выдавал себя за женщину (фото: twitter.com/DPSU_ua)

Читайте также, кто, как и за сколько выпускает мужчин из Украины в Европу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба Беженцы
LITE
Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров
Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров