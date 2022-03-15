ru ua
Вт, 15 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Бизнес" на войне: кто, как и за сколько выпускает мужчин из Украины в Европу

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 15:55
"Бизнес" на войне: кто, как и за сколько выпускает мужчин из Украины в Европу Фото: украинские мужчины платят большие деньги ради побега за границу (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

На границе устроили настоящий "бизнес" с прохождением границы военнообязанных мужчин, которые платят немалые деньги, чтобы уехать из Украины.

Как это происходит - читайте ниже в нашем материале.

По словам Виктора Балоги, депутата Мукачевского горсовета, "бизнес" с прохождением границы военнообязанными по теневому обороту уже достиг промышленных масштабов.

Фактически, сотни мужчин, вопреки действующему военному положению, ежедневно за немалые деньги переходят границу со странами ЕС.

"Мало того, что такая ситуация - это моральное дно, так еще и демонстрирует миру, что в стране в дальнейшем процветает коррупция. Убежден, что власть должна действовать максимально жестко не только с теми, кто убегает, а прежде всего с теми, кто им в этом помогает", - добавил Балога.

15 тысяч долларов с человека за выезд

Недавно на границе с Венгрией задержали организатора, который пытался незаконно перевести мужчин призывного возраста.

Доставить уклонистов в Венгрию мужчина собирался собственным автомобилем. Для пересечения границы выбрал пункт пропуска "Вилок". За свои услуги украинец получил 45 тысяч долларов США, по 15 тысяч за каждого.

Важно!

Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено покидать пределы страны.

Исключения делаются для тех мужчин, которые имеют трех детей в возрасте до 18 лет, тех, кто не пригоден к военной службе и имеет соответствующие документы военно-врачебной комиссии и тех, кто заботится о лицах с инвалидностью.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной Война России против Украины
LITE
Российские звезды, поддержавшие убийство Путиным украинцев: кто они, и как их могут наказать
Российские звезды, поддержавшие убийство Путиным украинцев: кто они, и как их могут наказать