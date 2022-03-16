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Чоловік хотів утекти з України в "пакунку малюка", сховавшись між памперсами (фото)

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Чернівці, Середа 16 березня 2022 17:01
Чоловік хотів утекти з України в "пакунку малюка", сховавшись між памперсами (фото) Ухилянт хотів виїхати з України у бейбі-боксі (фото: facebook.com/natali.bihovets)
Автор: Дмитрий Войналович

Дорослий чоловік призовного віку заліз у бейбі-бокс, щоб у коробці виїхати з України закордон. Але у нього нічого не вийшло.

Фотографії ухилянта показали працівники Державної прикордонної служби України у Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався на кордоні з Молдовою. Саме там, у пункті пропуску "Росошани", прикордонники Чернівецького загону звернули увагу на авто Renault, яким їхала жінка з двома своїми дітьми.

"Перевіривши їхні документи, прикордонники оглянули ще й багажник авто, де виявили в бейбі-боксі чоловіка 1985 року народження. Як з’ясувалось, у такий спосіб дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх дітей", - розповіли прикордонники.

Чоловік хотів утекти з України в &quot;пакунку малюка&quot;, сховавшись між памперсами (фото)Чоловік хотів утекти з України в &quot;пакунку малюка&quot;, сховавшись між памперсами (фото)Чоловік хотів утекти з України в &quot;пакунку малюка&quot;, сховавшись між памперсами (фото)Чоловік хотів утекти з України в &quot;пакунку малюка&quot;, сховавшись між памперсами (фото)Чоловік хотів утекти з України в &quot;пакунку малюка&quot;, сховавшись між памперсами (фото)Чоловік хотів утекти з України в &quot;пакунку малюка&quot;, сховавшись між памперсами (фото)

Ухилянт хотів виїхати з України у бейбі-боксі (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Звісна річ, охоронці кордону не пропустили "пасажира", так як на період воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений.

Тому замість "евакуації" до Європи мужчина отримає адміністративне покарання. Його дружина, до речі, теж.

Зауважимо, що подібні випадки, коли чоловіки призовного віку намагаються усіма правдами й неправдами виїхати до Європи, трапляються не рідко.

Так, нещодавно прикордонники у пункті пропуску "Порубне" спіймали киянина у жіночому вбранні, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.

Чоловік для більшої переконливості навіть взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини.

Чоловік хотів утекти з України в &quot;пакунку малюка&quot;, сховавшись між памперсами (фото)Чоловік хотів утекти з України в &quot;пакунку малюка&quot;, сховавшись між памперсами (фото)

Чоловік видавав себе за жінку (фото: twitter.com/DPSU_ua)

Читайте також, хто, як і за скільки випускає чоловіків з України до Європи.

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