Мужчина гулял с леопардом по улицам Киева: появились фото

В Киеве заметили неизвестного мужчину, который выгуливал на поводке дикое животное. О происшествии сообщили зоозащитники из группы UAnimals на своей Facebook-странице.

Странную картину наблюдали прохожие неподалеку от Ботанического сада имени Фомина (на пересечении улиц Назаровская и Льва Толстого).

Зоозащитники просят опознать мужчину и сообщить информацию о нем. В группе настаивают, что леопард не является и не может быть домашним животным. А подобные "развлечения" несут угрозу, как для животного, так и для прохожих.

В Киеве мужчина гулял с леопардом (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Пользователи сети возмущены подобным инцидентом, о чем они пишут в сотнях комментариев под публикацией.

Шикарная кицуня, но ее место не в поводке на улицах среди прохожих. Издевательство над таким свободолюбивым животным...

Существует ли возможность того, что леопард с ним сделает то, что обычно леопарды делают в природе с бабуинами?

Если леопард сожрет хозяина, будет справедливо.

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