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Чоловік Заворотнюк видалив всі спільні фото: що сталося

STYLERПерсони    24.11.2019 - 11:41
Чоловік Заворотнюк видалив всі спільні фото: що сталося
Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Директор артистки прокоментувала заяву

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишев видалив всі фотографії з аккаунта в соціальній мережі Instagram. Директор артистки Марина Потапова розповіла з чим це пов'язано, передають росЗМІ.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Чернишов видалив фото з Заворотнюк і відписався від всіх друзів. Далі журналісти додали, що пов'язано це з тим, що його дружина померла, або з тим, що фігурист її розлюбив.

Чоловік Заворотнюк видалив всі спільні фото: що сталосяАнастасія Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

До того ж, такий вчинок може бути пов'язаний з останніми новинами про те, що Чернишов нібито давно хоче розлучитися з дружиною, але фігурист не може цього зробити через її важку хворобу.

Однак, за словами директора Заворотнюк, спортсмена немає в соціальних мережах. В сім'ї фігуриста та актриси ніяк не реагують на подібні заяви журналістів.

"У нього немає соцмереж. Як бачите, ми не заважаємо писати. Нехай пишуть", - додала Марина Потапова.

Раніше розкрилася несподівана правда про хворобу Заворотнюк. Є припущення, що виконавиця захворіла з вини чоловіка.

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