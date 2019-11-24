Чоловік Заворотнюк видалив всі спільні фото: що сталося

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Директор артистки прокоментувала заяву

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишев видалив всі фотографії з аккаунта в соціальній мережі Instagram. Директор артистки Марина Потапова розповіла з чим це пов'язано, передають росЗМІ.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Чернишов видалив фото з Заворотнюк і відписався від всіх друзів. Далі журналісти додали, що пов'язано це з тим, що його дружина померла, або з тим, що фігурист її розлюбив.

Анастасія Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

До того ж, такий вчинок може бути пов'язаний з останніми новинами про те, що Чернишов нібито давно хоче розлучитися з дружиною, але фігурист не може цього зробити через її важку хворобу.

Однак, за словами директора Заворотнюк, спортсмена немає в соціальних мережах. В сім'ї фігуриста та актриси ніяк не реагують на подібні заяви журналістів.

"У нього немає соцмереж. Як бачите, ми не заважаємо писати. Нехай пишуть", - додала Марина Потапова.

Раніше розкрилася несподівана правда про хворобу Заворотнюк. Є припущення, що виконавиця захворіла з вини чоловіка.