В Киеве попрощаются с Русланой Писанкой: стали известны дата и время

Похороны украинской артистки театра и кино и телеведущей Русланы Писанки состоятся в Киеве 21 августа. Артистка скончалась в Германии 19 июля после тяжелой болезни.

Дату и время прощания с Русланой Писанкой сообщил ее муж Игорь Исаков.

Прощание пройдет на улице Маршала Конева 21 августа. В 09:00 - начало Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе. Как уточнил Игорь Исаков - Маршала Конева, 3а (станция метро Ипподром).

Около 11:00 - Чин похорон Русланы и ее мамы, Дины Васильевны.

Руслана Писанка скончалась в Германии 19 июля 2022 года в возрасте 56 лет. Она проходила лечение от рака в городе Кайзерслаутерн. О своей болезни она не рассказывала и строила с коллегами и друзьями планы на будущее, хотя болезнь была в агрессивной форме.

Ее смерть стала настоящим шоком для друзей и коллег. 21 августа прошло прощание с артисткой в Германии, и ее тело кремировали. Игорь Исаков сообщил, что похоронит жену в Киеве, на Байковом кладбище.

Фото: Руслана Писанка с мужем Игорем Исаковым

На творчестве Русланы Писанки выросло целое поколение украинцев. Свою первую главную роль она сыграла в 1995 году в фильме "Москаль-чарывник". За эту роль ее удостоили премии имени Александра Довженко.

Также Руслана Писанка сыграла в таких фильмах, как "Огнем и мечем" Ежи Гофмана, "Душка" Йоса Стеллинга, в мини-сериале "Черная рада", мюзикле "Сорочинская ярмарка". Последней ролью стала работа в детективном сериале "Филин".