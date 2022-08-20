Чоловік Руслани Писанки розповів про маму акторки: "втратила свідомість в машині і не отямилася"

Чоловік покійної української акторки Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів, що хвора на онкологію мама акторки після того, як відправила дочку за кордон втратила свідомість в авто дорогою до Києва. Зокрема, після того вона більше не приходила до тями.

Про це Ігор Ісаков розповів у "Сніданку" з "1+1".

За його словами, смерть настала через п'ять-шість днів після того, як стан матері Руслани Писанки погіршився, а сама зірка вже перебувала в Німеччині.

Ісаков розповів, що його теща боролася з четвертою стадією раку. Тому через це Руслана Писанка нервувалася і не хотіла їхати за кордон.

"Через 10 хвилин я буквально закидав в машину по черзі Руслану, потім Діну Василівну, потім цю інвалідну коляску, ходунки, тарілочку холодцю з холодильника в дорогу. Три дні ми добиралися до Західної України", - поділився він.

Ігор Ісаков з Русланою Писанкою (instagram.com/pisankaruslana)

Також він зазначив, що подорож ускладнювалася травмою акторки, через яку чоловік знаменитості змушений був знімати шви на її нозі в підвалі будинку. Згодом уся родина вирішила, що Писанці необхідно переїхати в Німеччину для кваліфікованого лікування, а її мамі з чоловіком потрібно повернутися до Києва.

Однак дорогою сталася трагедія - Діна Василівна втратила свідомість і більше не отямилася.

"Там була довга історія. Ми вирішили повертатися додому. Можна сказати, що я її й не довіз додому, тому що вона вже втратила свідомість в машині й не прийшла в себе. Вона ще десь днів п'ять-шість вона була вдома і пішла", - додав Ігор Ісаков.

Ігор Ісаков з Русланою Писанкою (instagram.com/pisankaruslana)