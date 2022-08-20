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Чоловік Руслани Писанки розповів про маму акторки: "втратила свідомість в машині і не отямилася"

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Субота 20 серпня 2022 21:48
Чоловік Руслани Писанки розповів про маму акторки: "втратила свідомість в машині і не отямилася" Чоловік Руслани Писанки розповів про її маму (instagram.com/pisankaruslana)
Автор: Тетяна Самарук

Чоловік покійної української акторки Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів, що хвора на онкологію мама акторки після того, як відправила дочку за кордон втратила свідомість в авто дорогою до Києва. Зокрема, після того вона більше не приходила до тями.

Про це Ігор Ісаков розповів у "Сніданку" з "1+1".

За його словами, смерть настала через п'ять-шість днів після того, як стан матері Руслани Писанки погіршився, а сама зірка вже перебувала в Німеччині.

Ісаков розповів, що його теща боролася з четвертою стадією раку. Тому через це Руслана Писанка нервувалася і не хотіла їхати за кордон.

"Через 10 хвилин я буквально закидав в машину по черзі Руслану, потім Діну Василівну, потім цю інвалідну коляску, ходунки, тарілочку холодцю з холодильника в дорогу. Три дні ми добиралися до Західної України", - поділився він.

Чоловік Руслани Писанки розповів про маму акторки: &quot;втратила свідомість в машині і не отямилася&quot;Ігор Ісаков з Русланою Писанкою (instagram.com/pisankaruslana)

Також він зазначив, що подорож ускладнювалася травмою акторки, через яку чоловік знаменитості змушений був знімати шви на її нозі в підвалі будинку. Згодом уся родина вирішила, що Писанці необхідно переїхати в Німеччину для кваліфікованого лікування, а її мамі з чоловіком потрібно повернутися до Києва.

Однак дорогою сталася трагедія - Діна Василівна втратила свідомість і більше не отямилася.

"Там була довга історія. Ми вирішили повертатися додому. Можна сказати, що я її й не довіз додому, тому що вона вже втратила свідомість в машині й не прийшла в себе. Вона ще десь днів п'ять-шість вона була вдома і пішла", - додав Ігор Ісаков.

Чоловік Руслани Писанки розповів про маму акторки: &quot;втратила свідомість в машині і не отямилася&quot;Ігор Ісаков з Русланою Писанкою (instagram.com/pisankaruslana)

Нагадаємо, що Руслана Писанка померла в Німеччині 19 липня після важкої хвороби.

Також ми писали, що стало відомо, коли попрощаються з Писанкою у Києві.

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Руслана Писанка
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