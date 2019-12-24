Муж Елизаветы II покинул больницу: фото и видео с истощенным принцем

Супруг королевы Елизаветы выписался из больницы, чтоб отпраздновать Рождество с семьей
Муж Елизаветы II принц Филипп покинул в больницу утром во вторник, 24 декабря. 98-летний принц Эдинбургский провел в больничных стенах четыре ночи, а к Рождеству решил воссоединиться с семьей. В сеть попали видео и фото, сделанные папарации, которые ждали выписки принца Филиппа.
В западных СМИ сообщается, что герцог Эдинбургский отправился в Сандрингем, графство Норфолк. Там, в Сандрингемском дворце, он живет последние два с половиной года, после "выхода на пенсию".
Герцог Эдинбургский присоединится к членам королевской семьи, которые традиционно празднуют рождество в Норфолке.
Фанаты отмечают, что супруг Елизаветы выглядит истощенным и слабым, что не удивительно, ведь в июне 2019 года герцог отметил 98-летие.
Принц Филипп покинул больницу (фото: twitter.com/chrisshipitv)
Герцог Эдинбургский был госпитализирован 20 декабря. Официальные источники сообщили, что он отправился в больницу "планово" на обследование по совету врача, и ничего страшного не происходит.
В СМИ также сообщается, что супруг королевы Елизаветы II накануне попадания в больницу несколько недель боролся с недугом, похожим на грипп.
Принц Филипп покинул больницу (видео: twitter.com/chrisshipitv)