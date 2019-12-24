Чоловік Єлизавети II залишив лікарню: фото та відео з виснаженим принцом

Чоловік Єлизавети II принц Філіп залишив лікарню вранці у вівторок, 24 грудня. 98-річний принц Единбурзький провів у лікарняних стінах чотири ночі, а на Різдво вирішив возз'єднатися з сім'єю. У мережу потрапили відео і фото, зроблені папараці, які чекали на виписку принца Філіпа.

В західних ЗМІ повідомляється, що герцог Единбурзький відправився в Сандрингем, графство Норфолк. Там, у Сандрингемському палаці, він живе останні два з половиною роки, після "виходу на пенсію".

Герцог Единбурзький приєднається до членів королівської сім'ї, які традиційно святкують різдво в Норфолку.

Фанати відзначають, що чоловік Єлизавети виглядає виснаженим і слабким, що не дивно, адже в червні 2019 року герцог відзначив 98-річчя.

Принц Філіп залишив лікарню (фото: twitter.com/chrisshipitv)

Герцог Единбурзький був госпіталізований 20 грудня. Офіційні джерела повідомили, що він направився в лікарню "планово" на обстеження за порадою лікаря, і нічого страшного не відбувається.

У ЗМІ також повідомляється, що чоловік королеви Єлизавети II напередодні потрапляння в лікарню кілька тижнів боровся з недугою, схожою на грип.

Принц Філіп залишив лікарню (відео: twitter.com/chrisshipitv)