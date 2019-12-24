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Муж Елизаветы II покинул больницу: фото и видео с истощенным принцем

STYLERПерсоны    24.12.2019 - 13:09
Муж Елизаветы II покинул больницу: фото и видео с истощенным принцем
Муж Елизаветы II принц Филипп (фото: facebook.com/thewestaustralian)

Супруг королевы Елизаветы выписался из больницы, чтоб отпраздновать Рождество с семьей

Муж Елизаветы II принц Филипп покинул в больницу утром во вторник, 24 декабря. 98-летний принц Эдинбургский провел в больничных стенах четыре ночи, а к Рождеству решил воссоединиться с семьей. В сеть попали видео и фото, сделанные папарации, которые ждали выписки принца Филиппа.

В западных СМИ сообщается, что герцог Эдинбургский отправился в Сандрингем, графство Норфолк. Там, в Сандрингемском дворце, он живет последние два с половиной года, после "выхода на пенсию".

Герцог Эдинбургский присоединится к членам королевской семьи, которые традиционно празднуют рождество в Норфолке.

Фанаты отмечают, что супруг Елизаветы выглядит истощенным и слабым, что не удивительно, ведь в июне 2019 года герцог отметил 98-летие.

Муж Елизаветы II покинул больницу: фото и видео с истощенным принцемМуж Елизаветы II покинул больницу: фото и видео с истощенным принцем

Принц Филипп покинул больницу (фото: twitter.com/chrisshipitv)

Герцог Эдинбургский был госпитализирован 20 декабря. Официальные источники сообщили, что он отправился в больницу "планово" на обследование по совету врача, и ничего страшного не происходит.

В СМИ также сообщается, что супруг королевы Елизаветы II накануне попадания в больницу несколько недель боролся с недугом, похожим на грипп.

Принц Филипп покинул больницу (видео: twitter.com/chrisshipitv)

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