Муж Елизаветы II покинул больницу: фото и видео с истощенным принцем

Супруг королевы Елизаветы выписался из больницы, чтоб отпраздновать Рождество с семьей

Муж Елизаветы II принц Филипп покинул в больницу утром во вторник, 24 декабря. 98-летний принц Эдинбургский провел в больничных стенах четыре ночи, а к Рождеству решил воссоединиться с семьей. В сеть попали видео и фото, сделанные папарации, которые ждали выписки принца Филиппа.

В западных СМИ сообщается, что герцог Эдинбургский отправился в Сандрингем, графство Норфолк. Там, в Сандрингемском дворце, он живет последние два с половиной года, после "выхода на пенсию".

Герцог Эдинбургский присоединится к членам королевской семьи, которые традиционно празднуют рождество в Норфолке.

Фанаты отмечают, что супруг Елизаветы выглядит истощенным и слабым, что не удивительно, ведь в июне 2019 года герцог отметил 98-летие.

Принц Филипп покинул больницу (фото: twitter.com/chrisshipitv)

Герцог Эдинбургский был госпитализирован 20 декабря. Официальные источники сообщили, что он отправился в больницу "планово" на обследование по совету врача, и ничего страшного не происходит.

В СМИ также сообщается, что супруг королевы Елизаветы II накануне попадания в больницу несколько недель боролся с недугом, похожим на грипп.

NEW: Here is the video from our cameras of 98 year old Prince Philip leaving King Edward VII hospital in central London after his treatment. He was admitted on Friday. He’s now expected to join The Queen and the rest of his family for Christmas at Sandringham. pic.twitter.com/j8s2tStFCg