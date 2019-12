Чоловік Єлизавети II залишив лікарню: фото та відео з виснаженим принцом

Чоловік королеви Єлизавети виписався з лікарні, щоб відсвяткувати Різдво з родиною

Чоловік Єлизавети II принц Філіп залишив лікарню вранці у вівторок, 24 грудня. 98-річний принц Единбурзький провів у лікарняних стінах чотири ночі, а на Різдво вирішив возз'єднатися з сім'єю. У мережу потрапили відео і фото, зроблені папараці, які чекали на виписку принца Філіпа.

В західних ЗМІ повідомляється, що герцог Единбурзький відправився в Сандрингем, графство Норфолк. Там, у Сандрингемському палаці, він живе останні два з половиною роки, після "виходу на пенсію".

Герцог Единбурзький приєднається до членів королівської сім'ї, які традиційно святкують різдво в Норфолку.

Фанати відзначають, що чоловік Єлизавети виглядає виснаженим і слабким, що не дивно, адже в червні 2019 року герцог відзначив 98-річчя.

Принц Філіп залишив лікарню (фото: twitter.com/chrisshipitv)

Герцог Единбурзький був госпіталізований 20 грудня. Офіційні джерела повідомили, що він направився в лікарню "планово" на обстеження за порадою лікаря, і нічого страшного не відбувається.

У ЗМІ також повідомляється, що чоловік королеви Єлизавети II напередодні потрапляння в лікарню кілька тижнів боровся з недугою, схожою на грип.

NEW: Here is the video from our cameras of 98 year old Prince Philip leaving King Edward VII hospital in central London after his treatment. He was admitted on Friday. He’s now expected to join The Queen and the rest of his family for Christmas at Sandringham. pic.twitter.com/j8s2tStFCg