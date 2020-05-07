Муж экс-"ВИА Гры" заразился коронавирусом: никогда так не болел

Санта Димопулос с мужем Игорем Кучеренко (фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Димопулос призналась, что ее муж Игорь Кучеренко переболел COVID-19

Санта Димопулос, бывшая участница популярной украинской группы "ВИА Гра", высказалась о коронавирусе и призналась, что болезнь не обошла стороной и ее семью - заразился супруг певицы.

Муж 32-летней артистки и матери двоих детей бизнесмен Игорь Кучеренко лечился от COVID-19 в больнице 12 дней. Об этом Димопулос сообщила в сети, высказывая свое мнение об опасном вирусе и отношение к угрозе заражения.

Так, певица была крайне удивлена репликой о том, что в Украине якобы никто не верит в COVID-19, и заверила в обратном.

"Кто не верит? Где логика?" - возмутилась Санта.

Артистка рассказала, что ее супруг заразился коронавирусом, хотя имеет сильный иммунитет и никогда не болел воспалением легких.

"...говорит, что так не болел никогда", - отметила Димопулос.

Кроме того, от коронавируса скончались двое их знакомых.

"Все очень серьезно. Берегите себя", - призвала певица.

Фото: скрин поста instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос с мужем Игорем Кучеренко и дочкой Софией (Фото: instagram.com/santadimopulos)

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