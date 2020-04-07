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Надежда Бабкина в коме из-за коронавируса: все подробности

STYLERПерсоны    07.04.2020 - 07:43
Надежда Бабкина в коме из-за коронавируса: все подробности
Надежда Бабкина (фото: instagram.com/ngbabkina)

Надежде Бабкиной поставили диагноз двусторонняя пневмония и подтвердили коронавирус

Надежда Бабкина из-за коронавируса находится в коме. 70-летнюю народную артистку несколько дней назад госпитализировали в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, пишут росСМИ.

Певице после госпитализации сделали тест на COVID-19, который позже оказался положительным. Эти данные подтвердили в Роспотребнадзоре. Из-за тяжелого состояния артистки медики приняли решение ввести ее в искусственную кому.

Известно, что Бабкиной стало плохо в квартире в Брюсовом переулке еще 1 апреля. Скорая забрала певицу в больницу, где после обследования приняли решение перевести ее в Коммунарку.

Надежда Бабкина в коме из-за коронавируса: все подробности

Надежда Бабкина из-за коронавируса находится в коме (фото: instagram.com/ngbabkina)

Сын Бабкиной Данила Заседателев подтвердил информацию о госпитализации матери.

"Мама сейчас в больнице. С самого начала карантина она соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но за руку я ее не держал", - сказал он в комментарии СМИ.

Тем не менее сообщается, что Бабкина еще 10 дней назад чувствовала себя хорошо и репетировала в театре "Русская песня".

"Я в зоне риска, но это только цифры, по состоянию и ощущению никакого риска у меня нет", - заверяла тогда Бабкина.

А вот супруг Бабкиной Евгений Гор состояние актрисы опроверг, сказав, что она дома, и у нее нет даже температуры.

Напомним, что состояние премьер-министра Великобритании ухудшилось и он попал в реанимацию из-за коронавируса.

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