Чоловік екс-"ВІА Гри" заразився коронавірусом: ніколи так не хворів

Санта Дімопулос із чоловіком Ігорем Кучеренком (фото: instagram.com/santadimopulos)

Санта Дімопулос зізналася, що її чоловік Ігор Кучеренко перехворів COVID-19

Санта Дімопулос, колишня учасниця популярної української групи "ВІА Гра", висловилася про коронавірус та зізналася, що хвороба не оминула і її сім'ю - заразився чоловік співачки.

Чоловік 32-річної артистки та матері двох дітей бізнесмен Ігор Кучеренко лікувався від COVID-19 у лікарні 12 днів. Про це Дімопулос повідомила в мережі, висловлюючи свою думку про небезпечний вірус та ставлення до загрози зараження.

Так, співачка була вкрай здивована реплікою про те, що в Україні нібито ніхто не вірить в COVID-19, і запевнила у зворотному.

"Хто не вірить? Де логіка?" - обурилася Санта.

Артистка розповіла, що її чоловік заразився коронавірусом, хоча має сильний імунітет і ніколи не хворів на запалення легенів.

"...каже, що так не хворів ніколи", - зазначила Дімопулос.

Крім того, від коронавірусу померли двоє їхніх знайомих.

"Все дуже серйозно. Бережіть себе", - закликала співачка.

Фото: скрін поста instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос з чоловіком Ігорем Кучеренком і донькою Софією (Фото: instagram.com/santadimopulos)

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