В музеї "Голоси мирних вийшла історія родини Гайдаржи зі зруйнованого шахедом дому в Одесі

"Ми з багатодітної родини. Анюта була сьомою… Тієї ночі мене розбудив дзвінок нашої сестри. Вона сказала, що Анюта під завалами. Я одразу примчався. Квартира була охоплена димом і пилюкою… Коли побачив груду каміння, не одразу усвідомив, що це та сама кімната, де була Анюта з малюком", - розповідає брат Анни, Андрій Сидак.

Тієї ночі у будинку загинуло 12 мирних людей, із них 5 дітей. Сергій та Лізі врятувалися завдяки диву.

"Після народження Тимофійчика Сергій вкладав Лізі спати і сам засинав у її кімнаті. Щоночі Анюта його кликала. Тієї ж ночі сімейна традиція порушилася. Це врятувало йому життя, а Лізі не стала повною сиротою", - говорить Андрій.

Лізі всього два рочки і вона досі не розуміє, де мама. Іноді вона просто шукає і кличе її. Про те, якою людиною була Анюта, висновки медичної експертизи та деталі про запрограмований шахед дивіться та слухайте за посиланням https://bit.ly/3v3ORa3

Історія Анюти та Тимофійчика з Одеси увійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Музей збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.