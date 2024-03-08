В музее "Голоса мирных вышла история семьи Гайдаржи из разрушенного шахедом дома в Одессе

"Мы из многодетной семьи. Анюта была седьмой... В ту ночь меня разбудил звонок нашей сестры. Она сказала, что Анюта под завалами. Я сразу примчался. Квартира была охвачена дымом и пылью... Когда увидел груду камней, не сразу осознал, что это та сама комната, где была Анюта с малышом", – рассказывает брат Анны, Андрей Сидак.

Той ночью в доме погибли 12 мирных людей, из них 5 детей. Сергей и Лига спаслись благодаря чуду.

"После рождения Тимофея Сергей вкладывал Лиге спать и сам засыпал в ее комнате. Каждую ночь Анюта его звала. В ту же ночь семейная традиция нарушилась. Это спасло ему жизнь, а Лиге не стала полной сиротой", - говорит Андрей.

Лиге всего два года и она до сих пор не понимает, где мама. Иногда она просто ищет и зовет ее. О том, каким человеком была Анюта, выводы медицинской экспертизы и детали о запрограммированном шахеде смотрите и слушайте по ссылке https://bit.ly/3v3ORa3

История Анюты и Тимофея из Одессы вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.