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Надо для музея сохранить: в Крыму показали патриотические качели (фото)

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 07:23
Надо для музея сохранить: в Крыму показали патриотические качели (фото)
Крым (Коллаж РБК-Украина)

Детские качели находятся в Партените

В оккупированном Россией Крыму продолжают прививать людям "дух патриотизма". Так, например, в Партените на детские качели поместили изображение российских моряков с "красноречивой надписью "Слава воинам-освободителям" и "Подвиг героев в памяти поколений". Об этом написали на странице Twitter Roksolana Today&Крым25.

"Кто еще не видел, патриотическая детская качель. Партенит прославился. Когда эта власть загнется, непременно надо для музея сохранить. Впрочем, сломают много раньше"-Ярков. Устал Партенит", - подписали фотографию.

Надо для музея сохранить: в Крыму показали патриотические качели (фото)Фото: Качели в Крыму (twitter.com/KrimRt)

Пользователи под фотографией написали, что думают о таком "патриотизме". Некоторые пользователи порекомендовали покрасить аттракцион в желто-голубой цвет.

  • Покрасить в жовтоблакитне. И пусть дальше стоит.
  • Оккупант офигеет.
  • Туды ее в качель

Надо для музея сохранить: в Крыму показали патриотические качели (фото)Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Как ранее мы сообщали, оккупированный Крым потерял статус популярного курорта после экологической катастрофы в Армянске, когда из-за выбросов на местном химическом заводе "Крымский титан" пришлось даже частично эвакуировать население.

Напомним, в сети появились фото пустых и грязных пляжей в Крыму. Вместо толпы туристов на песке валяются горы мусора и строительных материалов.

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