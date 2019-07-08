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Треба для музею зберегти: у Криму показали патріотичні гойдалки (фото)

STYLERЖиття    08.07.2019 - 07:23
Треба для музею зберегти: у Криму показали патріотичні гойдалки (фото)
Крим (Колаж РБК-Україна)

Дитячі гойдалки знаходяться в Партеніті

В окупованому Росією Криму продовжують прищеплювати людям "дух патріотизму". Так, наприклад, в Партеніті на дитячі гойдалки помістили зображення російських моряків з "промовистим написом "Слава воїнам-визволителям" та "Подвиг героїв в пам'яті поколінь". Про це написали на сторінці Twitter Roksolana Today&Крым25.

"Хто ще не бачив, патріотична дитяча гойдалка. Партеніт прославився. Коли ця влада загнеться, неодмінно треба для музею зберегти. Втім, зламають багато раніше"-Ярков. Втомився Партеніт", - підписала фотографію.

Треба для музею зберегти: у Криму показали патріотичні гойдалки (фото)Фото: Гойдалки в Криму (twitter.com/KrimRt)

Користувачі під фотографією написали, що думають про такий "патріотизм". Деякі користувачі порекомендували пофарбувати атракціон в жовто-блакитний колір.

  • Пофарбувати в жовтоблакитне. І нехай далі стоїть.
  • Окупант офигеет.
  • Туди її в качель.

Треба для музею зберегти: у Криму показали патріотичні гойдалки (фото)Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Як раніше ми повідомляли, окупований Крим втратив статус популярного курорту після екологічної катастрофи в Армянську, коли через викиди на місцевому хімічному заводі "Кримський титан" довелося частково евакуювати населення.

Нагадаємо, в мережі з'явилися фото порожніх і брудних пляжів у Криму. Замість натовпу туристів на піску валяються гори сміття та будівельних матеріалів.

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