Музей "Голоси мирних" проведе панельні дискусії в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю

У рамках програми цьогорічного Odesa International Film Festival відбудеться низка панельних дискусій, організованих музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Музей є партнером документальної секції Film Industry Office ОМКФ та учасником призового фонду фестивалю, який розпочнеться 19 серпня та цього року відбудеться у Чернівцях.
Модератором кожної з дискусій, які організовує музей, виступить Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.
Зокрема, 25 серпня учасники обговорять такі теми:
12:20 — 13:20: «Як знімати фільми про війну: етика та підводні камені у висвітлення подій»
Спікери:
— Юліан Улибін (режисер фільму «Драм», «Діти бомбосховищ»),
— Іванна Хіцінська (продюсерка Babylon`13, засновниця Quatros Group, фільми «Залізна сотня», «Фортеця Маріуполь»),
— Мачек Хамела (режисер фільму «Звідки куди»),
— Ірина Храновська, головна продюсерка серіального напряму телеканалів ICTV та ICTV 2,
— Дар‘я Касьянова, національна директорка з розвитку програм БФ «СОС Дитячі Містечка Україна» та Голова Правління ГС «Українська мережа за права дітей»,
— Олег Чабан, психотерапевт.
14:30 — 15:30: «Місце документального кіно в розбудові та формуванні суспільних інституцій. Що кіно може змінити?»
Спікери:
— Олександра Братищенко (кінокомпанія ELERON PICTURES, учасниця творчого об’єднання BABYLON’13),
— Дарʼя Бассель, продюсерка (кінокомпанія Moon Man), голова індустрійної платформи Docudays UA,
— Анастасія Штейнгауз, виконавча директорка ICTV, ICTV2, керівниця напряму Starlight Doc.
15:30 — 16:30: «Інтернаціоналізація документального кіно, як зробити контент зрозумілим міжнародному глядачу: інструменти, закони, правила гри»
Спікери:
— Анна Паленчук (продюсерка, фільм «Звідки куди»),
— Ольга Бесхмельниціна (продюсерка, фільм «Правило двох стін»),
— Ігор Савиченко (продюсер, фільм «День Волонтера», «День Незалежності»).
Музей "Голоси Мирних" збирає та зберігає історії мирних мешканців України про пережите під час війни. Документальні фільми — ще один спосіб зафіксувати та розповісти світу про досвід українців. Це спільна місія, у рамках якої Музей підтримує документальне кіно в Україні та світі.