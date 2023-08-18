Музей "Голоса мирных" проведет панельные дискуссии в рамках Одесского международного кинофестиваля

Музей является партнером документальной секции Film Industry Office ОМКФ и участником призового фонда фестиваля, который начнется 19 августа и состоится в Черновцах.

Модератором каждой из дискуссий, которые организует музей, выступит Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

В частности, 25 августа участники обсудят следующие темы:

12:20 - 13:20: «Как снимать фильмы о войне: этика и подводные камни в освещение событий»

Спикеры:

- Юлиан Улибин (режиссер фильма "Драм", "Дети бомбоубежищ"),

— Иванна Хицинская (продюсер Babylon`13, основательница Quatros Group, фильмы «Железная сотня», «Крепость Мариуполь»),

– Мачек Хамела (режиссер фильма «Откуда куда»),

— Ирина Храновская, главная продюсер сериального направления телеканалов ICTV и ICTV 2,

— Дарья Касьянова, национальный директор по развитию программ БФ «СОС Детские Городки Украина» и Председатель Правления ГС «Украинская сеть за права детей»,

– Олег Чабан, психотерапевт.

14:30 - 15:30: «Место документального кино в развитии и формировании общественных институтов. Что кино может изменить?

Спикеры:

- Александра Братищенко (кинокомпания ELERON PICTURES, участница творческого объединения BABYLON'13),

— Дарья Бассель, продюсер (кинокомпания Moon Man), глава индустриальной платформы Docudays UA,

— Анастасия Штейнгауз, исполнительный директор ICTV, ICTV2, руководитель направления Starlight Doc.

15:30 - 16:30: «Интернационализация документального кино, как сделать контент понятным международному зрителю: инструменты, законы, правила игры»

Спикеры:

— Анна Паленчук (продюсер, фильм «Откуда куда»),

— Ольга Бесхмельницына (продюсер, фильм «Правило двух стен»),

– Игорь Савиченко (продюсер, фильм «День Волонтера», «День Независимости»).

Музей "Голоса Мирных" собирает и хранит истории мирных жителей Украины о пережитом во время войны. Документальные фильмы – еще один способ зафиксировать и рассказать миру об опыте украинцев. Это общая миссия, в рамках которой Музей поддерживает документальное кино в Украине и мире.