Музей "Голоси мирних" проведе панельні дискусії в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Музей є партнером документальної секції Film Industry Office ОМКФ та учасником призового фонду фестивалю, який розпочнеться 19 серпня та цього року відбудеться у Чернівцях.

Модератором кожної з дискусій, які організовує музей, виступить Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Зокрема, 25 серпня учасники обговорять такі теми:

12:20 — 13:20: «Як знімати фільми про війну: етика та підводні камені у висвітлення подій»

Спікери:

— Юліан Улибін (режисер фільму «Драм», «Діти бомбосховищ»),

— Іванна Хіцінська (продюсерка Babylon`13, засновниця Quatros Group, фільми «Залізна сотня», «Фортеця Маріуполь»),

— Мачек Хамела (режисер фільму «Звідки куди»),

— Ірина Храновська, головна продюсерка серіального напряму телеканалів ICTV та ICTV 2,

— Дар‘я Касьянова, національна директорка з розвитку програм БФ «СОС Дитячі Містечка Україна» та Голова Правління ГС «Українська мережа за права дітей»,

— Олег Чабан, психотерапевт.

14:30 — 15:30: «Місце документального кіно в розбудові та формуванні суспільних інституцій. Що кіно може змінити?»

Спікери:

— Олександра Братищенко (кінокомпанія ELERON PICTURES, учасниця творчого об’єднання BABYLON’13),

— Дарʼя Бассель, продюсерка (кінокомпанія Moon Man), голова індустрійної платформи Docudays UA,

— Анастасія Штейнгауз, виконавча директорка ICTV, ICTV2, керівниця напряму Starlight Doc.

15:30 — 16:30: «Інтернаціоналізація документального кіно, як зробити контент зрозумілим міжнародному глядачу: інструменти, закони, правила гри»

Спікери:

— Анна Паленчук (продюсерка, фільм «Звідки куди»),

— Ольга Бесхмельниціна (продюсерка, фільм «Правило двох стін»),

— Ігор Савиченко (продюсер, фільм «День Волонтера», «День Незалежності»).

Музей "Голоси Мирних" збирає та зберігає історії мирних мешканців України про пережите під час війни. Документальні фільми — ще один спосіб зафіксувати та розповісти світу про досвід українців. Це спільна місія, у рамках якої Музей підтримує документальне кіно в Україні та світі.