Музей "Голоса мирных" проведет панельные дискуссии в рамках Одесского международного кинофестиваля
В рамках программы Odesa International Film Festival состоится ряд панельных дискуссий, организованных музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Музей является партнером документальной секции Film Industry Office ОМКФ и участником призового фонда фестиваля, который начнется 19 августа и состоится в Черновцах.
Модератором каждой из дискуссий, которые организует музей, выступит Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.
В частности, 25 августа участники обсудят следующие темы:
12:20 - 13:20: «Как снимать фильмы о войне: этика и подводные камни в освещение событий»
Спикеры:
- Юлиан Улибин (режиссер фильма "Драм", "Дети бомбоубежищ"),
— Иванна Хицинская (продюсер Babylon`13, основательница Quatros Group, фильмы «Железная сотня», «Крепость Мариуполь»),
– Мачек Хамела (режиссер фильма «Откуда куда»),
— Ирина Храновская, главная продюсер сериального направления телеканалов ICTV и ICTV 2,
— Дарья Касьянова, национальный директор по развитию программ БФ «СОС Детские Городки Украина» и Председатель Правления ГС «Украинская сеть за права детей»,
– Олег Чабан, психотерапевт.
14:30 - 15:30: «Место документального кино в развитии и формировании общественных институтов. Что кино может изменить?
Спикеры:
- Александра Братищенко (кинокомпания ELERON PICTURES, участница творческого объединения BABYLON'13),
— Дарья Бассель, продюсер (кинокомпания Moon Man), глава индустриальной платформы Docudays UA,
— Анастасия Штейнгауз, исполнительный директор ICTV, ICTV2, руководитель направления Starlight Doc.
15:30 - 16:30: «Интернационализация документального кино, как сделать контент понятным международному зрителю: инструменты, законы, правила игры»
Спикеры:
— Анна Паленчук (продюсер, фильм «Откуда куда»),
— Ольга Бесхмельницына (продюсер, фильм «Правило двух стен»),
– Игорь Савиченко (продюсер, фильм «День Волонтера», «День Независимости»).
Музей "Голоса Мирных" собирает и хранит истории мирных жителей Украины о пережитом во время войны. Документальные фильмы – еще один способ зафиксировать и рассказать миру об опыте украинцев. Это общая миссия, в рамках которой Музей поддерживает документальное кино в Украине и мире.