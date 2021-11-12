В музее "Хортица" рассказали о мече Святослава, найденном на месте последней битвы князя (видео)

По словам художника-реставратора Виктора Голуба, этот меч является одним из лучших образцов вооружения древнерусских воинов в Украине.

Общая длина меча составляет 947 мм, вес уже после реставрации - почти 1 килограмм.

Меч Святослава после реставрации и до нее (фото: скриншот)

Техника ювелирной отделки металлических деталей эфеса полностью отвечает образцам сложнейшего декорирования мечей X столетия, известных на территории Европы. Такие элементы оружия изготавливали только мастера высшей квалификации.

Эфес отделан цветными металлами: медью, латунью и серебром.

Эфес меча князя Святослава (фото: скриншот)

"Это буквально ювелирная работа, и под микроскопом видно, как насекалась поверхность железа бороздками и туда всекались цветные металлы, образуя эстетически красивый и совершенный орнамент", - рассказал руководитель отдела реставрации Хортицкого заповедника Валерий Нефедов.

Также ученый отметил, что очень интересен сам клинок.

Меч князя Святослава в музее Национального заповедника "Хортица" (фото: скриншот)

"Он по своей конструкции очень сложный. При изготовлении использовалась сложная технология кузнечной сварки. Видно хорошо там, где образовалась коррозия, именно следы стыка, соединения всех этих слоев", - говорит Нефедов.

Кроме того, на этом мече выполнена надпись ULFBERHT - она сделана методом дамаскировки, то есть железные прутья вваривались в тело самого клинка.

Надпись-клеймо ULFBERHT на клинке меча (фото: скриншот)

Нефедов отметил, что на сегодняшний день в мире известно около 130 мечей именно с таким клеймом.

"Все эти мечи - это уже мечи наивысшего класса. Их находят в Европе в захоронениях князей, королей. Меч, если и не принадлежал самому Святославу, то по меньшей мере был у наиболее близких помощников именно дружины князя Святослава", - объяснил ученый.

Руководитель отдела реставрации заповедника "Хортица" Валерий Нефедов (фото: скриншот)

Также он рассказал, что ранее еще при строительстве ДнепроГЭСа археологи обнаружили 5 похожих мечей, но во время эвакуации в период Второй мировой войны они были утрачены, и только один из таких мечей Нефедов смог отыскать в Харькове. Есть сведения и об еще одном подобном мече, который находили на Запорожье прежде.

На месте строительства ДнепроГЭС находили похожие мечи (фото: скриншот)

Как и меч Святослава, все они были найдены без ножен, что подталкивает исследователей к выводу, что они были утеряны во время битвы. Беря во внимание текст летописи с изображением миниатюры о военном походе дружины Святослава для восстановления контроля на торговом пути "из варяг в греки", ученые полагают, что именно на перекрестке торговых путей с поселениями в районе Кичкасской переправы и острова Хортица весной 972 года и произошел последний бой великого князя.

Ученые считают, что в районе острова Хортица состоялась последняя битва князя Святослава Храброго в 972 году (фото: скриншот)

Отреставрированный меч уже ровно 10 лет украшает фонд Хортицкого заповедника. Он станет частью экспозиции музея истории запорожского казачества после реконструкции.

Видео: меч князя Святослава Храброго 10 лет назад пополнил фонды музея Национального заповедника "Хортица"

Рыбак Сергей Пьянков нашел меч случайно 7 ноября 2011 года, когда ловил рыбу (архивное фото / скриншот)

Киевский художник-реставратор Виктор Голуб дал древнему мечу "вторую жизнь" (архивное фото / скриншот)