У музеї "Хортиця" розповіли про меч Святослава, знайдений на місці останньої битви князя (відео)

За словами художника-реставратора Віктора Голуба, цей меч є одним з найкращих зразків озброєння давньоруських воїнів в Україні.

Загальна довжина меча становить 947 мм, вага вже після реставрації - майже 1 кілограм.

Меч Святослава після реставрації та до неї (фото: скріншот)

Техніка ювелірного оздоблення металевих деталей ефеса повністю відповідає зразкам найскладнішого декорування мечів X століття, відомих на території Європи. Такі елементи зброї виготовляли тільки майстри вищої кваліфікації.

Ефес оброблений кольоровими металами: міддю, латунню і сріблом.

Ефес меча князя Святослава (фото: скріншот)

"Це буквально ювелірна робота, і під мікроскопом видно, як насікалася поверхня заліза борозенками і туди висікалися кольорові метали, утворюючи естетично красивий і досконалий орнамент", - розповів керівник відділу реставрації Хортицького заповідника Валерій Нефьодов.

Також науковець зазначив, що дуже цікавий сам клинок.

Меч князя Святослава в музеї Національного заповідника "Хортиця" (фото: скріншот)

"Він за своєю конструкцією дуже складний. При виготовленні використовувалася складна технологія ковальського зварювання. Видно добре там, де утворилася корозія, саме сліди стику, з'єднання всіх цих шарів", - говорить Нефьодов.

Крім того, на цьому мечі виконаний напис ULFBERHT - він зроблений методом дамаскування, тобто залізні прути вварювались в тіло самого клинка.

Напис-клеймо ULFBERHT на клинку меча (фото: скріншот)

Нефьодов зазначив, що на сьогодні у світі відомо близько 130 мечів саме з таким клеймом.

"Всі ці мечі - це вже мечі найвищого класу. Їх знаходять в Європі в похованнях князів, королів. Меч, якщо і не належав самому Святославу, то щонайменше був у найближчих помічників саме дружини князя Святослава", - пояснив вчений.

Керівник відділу реставрації заповідника "Хортиця" Валерій Нефьодов (фото: скріншот)

Також він розповів, що раніше ще при будівництві ДніпроГЕСу археологи виявили 5 схожих мечів, але під час евакуації в період Другої світової війни вони були втрачені, і тільки один з таких мечів Нефьодов зміг відшукати в Харкові. Є відомості й про ще один подібний меч, який знаходили на Запоріжжі раніше.

На місці будівництва ДніпроГЕС знаходили схожі мечі (фото: скріншот)

Як і меч Святослава, всі вони були знайдені без піхов, що підштовхує дослідників до висновку, що вони були загублені під час битви. Беручи до уваги текст літопису із зображенням мініатюри про військовий похід дружини Святослава для відновлення контролю на торговому шляху "з варяг у греки", науковці вважають, що саме на перехресті торгових шляхів з поселеннями в районі Кічкаської переправи та острова Хортиця навесні 972 року і стався останній бій великого князя.

Вчені вважають, що в районі острова Хортиця відбулася остання битва князя Святослава Хороброго в 972 році (фото: скріншот)

Відреставрований меч вже рівно 10 років прикрашає фонд Хортицького заповідника. Він стане частиною експозиції музею історії запорізького козацтва після реконструкції.

Відео: меч князя Святослава Хороброго 10 років тому поповнив фонди музею Національного заповідника "Хортиця"

Рибак Сергій П'янков знайшов меч випадково 7 листопада 2011 року, коли ловив рибу (архівне фото / скріншот)

Київський художник-реставратор Віктор Голуб дав стародавньому мечу "друге життя" (архівне фото / скріншот)