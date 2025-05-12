Must-have цього літа: стилістка назвала три трендові речі, з якими ви станете наймоднішою

Анатомічне взуття - нова база

"Один із векторів розвитку взуття, глобальних таких - це взуття анатомічної форми. Є багато ознак, які вказують на те, що скоро це буде тренд, причому макро (той, який триває довго і переходить в базу)”, - розповіла стилістка.

Таке взуття не лише має гарний вигляд, а ще й не так шкодить ніжкам, як незручні підбори чи надто вузькі чоботи. До того ж анатомічні кросівки легко стилізуються.

Тренди цього літа (скріншот)

Converse та Vans повертаються

“Ще один тренд, який зароджується - це повернення до списку трендів олдскульних Converse і Vans. Вони, власне, ніколи не ставали неактуальними, але останні роки перебували в тіні інших ретро моделей", - пояснила стилістка.

Кеди вдало поєднуються з літніми "луками" та джинсами, якщо стає прохолодно. До того ж вони вважаються універсальним взуттям, яке підійде як для прогулянок, так і подорожей.

Модне взуття на літо (скріншот)

Рюкзаки в стилі Prada

"Також набуватимуть популярність рюкзаки, особливо такого плану, як на фото. Років 9–10 тому був дуже популярним аналогічний від Prada, нейлоновий", - написала Платонова.

І якщо ви не хочете витрачати багато коштів на бренди - просто пошукайте більш бюджетні аналоги. Навіть без логотипів та впізнаваних кольорів рюкзак може бути стильним й стати вдалим доповненням для літнього "луку".

Тренд цього літа (скріншот)