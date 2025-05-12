Must-have этого лета: стилист назвала три трендовые вещи, с которыми вы станете самой модной

Анатомическая обувь - новая база

"Один из векторов развития обуви, глобальных таких - это обувь анатомической формы. Есть много признаков, которые указывают на то, что скоро это будет тренд, причем макро (тот, который длится долго и переходит в базу)", - рассказала стилист.

Такая обувь не только хорошо выглядит, но и не так вредит ножкам, как неудобные каблуки или слишком узкие ботинки. К тому же анатомические кроссовки легко стилизуются.

Тренды этого лета (скриншот)

Converse и Vans возвращаются

"Еще один тренд, который зарождается - это возвращение в список трендов олдскульных Converse и Vans. Они, собственно, никогда не становились неактуальными, но последние годы находились в тени других ретро моделей", - пояснила стилист.

Кеды удачно сочетаются с летними "луками" и джинсами, если становится прохладно. К тому же они считаются универсальной обувью, которая подойдет как для прогулок, так и путешествий.

Модная обувь на лето (скриншот)

Рюкзаки в стиле Prada

"Также будут набирать популярность рюкзаки, особенно такого плана, как на фото. Лет 9-10 назад был очень популярен аналогичный от Prada, нейлоновый", - написала Платонова.

И если вы не хотите тратить много денег на бренды - просто поищите более бюджетные аналоги. Даже без логотипов и узнаваемых цветов рюкзак может быть стильным и стать удачным дополнением для летнего "лука".

Тренд этого лета (скриншот)