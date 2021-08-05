Мусор закапывают прямо на пляжах: появилось правдивое видео отдыха в Одессе

По словам отдыхающих, после сильного ливня, который две недели назад смыл Одессу, порядок так и не навели.

"Одесса Аркадия, август 2021. После сильных дождей в Одессе на Муниципальном пляже в Аркадии так и не убрали мусор, пластиковые трубы плавают прямо в море... Зашли на Чкаловский пляж (гора мусора привела меня в шок)", - подписано видео.

При этом на пляжах очень многолюдно. Желающих позагорать и искупнуться, похоже, горы мусора особо не волнуют.

"Неужели это нельзя было убрать?! Просто как лежало, так и продолжает лежать… Вот еще и стекло битое, а здесь мусор решили просто закопать в песок… Мне кажется, тут никто не убирал после ливней", - комментируют туристы.

Видео: Пляжи Одессы поразили кучами мусора