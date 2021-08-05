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Сміття закопують прямо на пляжах: з'явилося правдиве відео відпочинку в Одесі

Автор: Світлана Мащенко

Пляжі в центрі Одеси вразили туристів горами сміття і брудною водою. Відходів настільки багато, що його часом доводиться прикопувати прямо в пісок. Туристи пройшлися по найпопулярніших місцях відпочиваючих - муніципальним пляжам Аркадія, Ланжерон і Чкаловський.

Відеоогляд пляжів Одеси на початку серпня опублікували блогери в YouTube.

За словами відпочиваючих, після сильної зливи, яка два тижні тому змила Одесу, порядок так і не навели.

"Одеса Аркадія, серпень 2021. Після сильних дощів в Одесі на муніципальному пляжі в Аркадії так і не прибрали сміття, пластикові труби плавають прямо в морі... Зайшли на Чкаловський пляж (гора сміття привела мене в шок)", - підписано відео.

При цьому на пляжах дуже багатолюдно. Охочих позасмагати і викупнутися, схоже, гори сміття особливо не хвилюють.

"Невже це не можна було прибрати?! Просто як лежало, так і продовжує лежати... ось ще й скло бите, а тут сміття вирішили просто закопати в пісок... мені здається, тут ніхто не прибирав після злив", - коментують туристи.

Відео: пляжі Одеси вразили купами сміття

Раніше ми писали про найкрасивіші пляжі Одеси, розташовані на околиці міста в районі Совіньон. Тут можна відпочити бюджетно і насолодитися чистим узбережжям і прозорою водою.

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