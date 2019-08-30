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Мы мусор не берем: врачи "скорой" отказались помочь пожилому человеку

STYLERЖизнь    30.08.2019 - 17:26
Мы мусор не берем: врачи "скорой" отказались помочь пожилому человеку
Коллаж (РБК-Украина)

В Сумах медики на "скорой" отказали в медицинской помощи горожанину

В Сумах бригада скорой помощи отказалась помогать выпившему пожилому человеку, которому стало плохо. Фельдшер сказал, что врачи "мусор не берут" и отказал мужчине в помощи. Об этом сообщил на странице в Instagram пользователь denis_dark_official. Также горожанин опубликовал видео инцидента, который произошел на центральном рынке Сум.

"Сегодня на центральном рынке человеку стало плохо, да ,это слишком пожилой мужчина, да, он вроде, как был выпивший, но когда приехала скорая помощь, начался треш! Со слов мед. фельдшера, который крупным планом запечатлен на видео, мы мусор не берем! Б..ь, какой мусор!! Это, в первую очередь, человек! И не важно, к какой касте людей он относится! Прошу делать максимальный репост данного поста,чтобы этому фельдшеру было стыдно!!" - написал Денис.

Пользователи сети отреагировали на видео в комментариях. Они считают, что автор поста не прав.

  • Если ты считаешь, что в данной ситуации фельдшер не прав, что ж ты не подошел и не сказал то, что ты сейчас пишешь. Струсил, да? Стоишь как малолетка тупорылая из-под тишка снимаешь. Интернетный борец за справедливость.
  • А почему эти тетки - режиссеры не сняли, когда этот *нуждающийся в помощи* их и медиков на *уй посылал? Лично всю ситуацию видел. А вот такие как denis dark только людей друг против друга озлобляют. Почему эти *умные бабушки* не оказали ему первую помощь? В законодательстве это все прописано, что они должны делать, а не кудахтать, кому чем заниматся. Надо было вызвать полицию и выписать им штраф за админнарушение за неоказание первой медицинской помощи. Ума в телефоне клацать хватает, а подойти к пострадавшему и спросить, что с ним нет......

Мы мусор не берем: врачи &quot;скорой&quot; отказались помочь пожилому человекуМы мусор не берем: врачи &quot;скорой&quot; отказались помочь пожилому человеку

Скриншот комментариев (instagram.com/denis_dark_official)

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