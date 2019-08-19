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Под Киевом умер водитель после остановки патрульной полицией

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 11:07
Под Киевом умер водитель после остановки патрульной полицией
Иллюстративное фото (facebook.com UA.KyivPolice)

Мужчине стало плохо с сердцем

Под Киевом после остановки автомобиля патрульной полицией умер водитель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook патрульной полиции Борисполя.

Указано, что в воскресенье, около 15:40, во время патрулирования автодороги М-03 ("Киев - Харьков - Довжанский") и прилегающих территорий, экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Кiа, который совершил обгон на перекрестке. Полицейские остановили автомобиль нарушителя на отрезке между железнодорожной станцией "Переяславская" и селом Яблоневое (Барышевский район, Киевская область), водитель вышел из автомобиля.

Под Киевом умер водитель после остановки патрульной полицией

Отмечается, что водитель не предъявил документы, подтверждающие личность и право на управление транспортным средством, однако сообщил, что в его авто есть другой документ, удостоверяющий личность.

"После водитель направился к своему автомобилю, чтобы достать указанный документ, однако, открыв заднюю правую дверцу авто, мужчина неожиданно упал на землю и начал хрипеть. Наряд патрульных сразу начал предоставлять домедицинскую помощь и вызвал скорую. Однако, спасти мужчину не удалось, скорая, прибывшая на место, констатировала смерть", - говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что при осмотре авто на пассажирском сиденье следователи обнаружили лекарства, которые используются при сердечных заболеваниях. Жена, прибывшая на место происшествия, сообщила, что ее муж болел хроническими болезнями сердца.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство патрульной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Департаментом патрульной полиции начато служебное расследование на время которого указанные патрульные отстранены от исполнения служебных обязанностей", - указано в сообщении.

Напомним, в мае в Киеве мужчина умер после того, как полицейский ударил его в область сердца. Сначала он впал в кому, но на следующий день умер.

Кроме того, в мае прошлого года в Киеве за рулем одного из автобусов умер водитель.

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