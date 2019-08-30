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Ми сміття не беремо: лікарі "швидкої" відмовилися допомогти літній людині

STYLERЖиття    30.08.2019 - 17:26
Ми сміття не беремо: лікарі "швидкої" відмовилися допомогти літній людині
Колаж (РБК-Україна)

У Сумах медики "швидкої" відмовили в медичній допомозі городянину

У Сумах бригада швидкої допомоги відмовилася допомагати літній людині, якій стало зле. Фельдшер сказав, що лікарі "сміття не беруть" і відмовив чоловікові у допомозі. Про це повідомив на сторінці в Instagram користувач denis_dark_official. Також городянин опублікував відео інциденту, який стався на центральному ринку Сум.

"Сьогодні на центральному ринку людині стало погано, так це трохи літній чоловік, так, він начебто був напідпитку, але коли приїхала швидка допомога, почався треш! Зі слів мед фельдшера, який крупним планом зображений на відео, ми сміття не беремо! Б..ь яке сміття!! Це в першу чергу людина! І не важливо, до якої касти людей він належить! Прошу робити максимальний репост цього поста що б цьому фельдшеру було соромно!!" - написав Денис.

Користувачі мережі відреагували на відео в коментарях. Вони вважають, що автор посту не прав.

  • Якщо ти вважаєш, що в даній ситуації фельдшер не прав, що ж ти не підійшов і не сказав те, що ти зараз пишеш. Злякався, так? Стоїш як малолітка тупорила з-під тишка знімаєш. Інтернетний борець за справедливість.
  • А чому ці тітки - режисери не зняли, коли цей *потребуючий допомоги* їх і медиків на *уй посилав? Особисто бачив всю ситуацію. А от такі як denis dark тільки людей один проти одного озлоблюють. Чому ці *розумні бабусі* не надали йому першу допомогу? В законодавстві це все прописано, що вони повинні робити, а не кудкудакати, кому чим займатися. Треба було викликати поліцію і виписати їм штраф за адмінпорушення за ненадання першої медичної допомоги. Розуму в телефоні клацати вистачає, а підійти до потерпілого і запитати, що з ним немає......

Ми сміття не беремо: лікарі &quot;швидкої&quot; відмовилися допомогти літній людиніМи сміття не беремо: лікарі &quot;швидкої&quot; відмовилися допомогти літній людині

Скріншот коментарів (instagram.com/denis_dark_official)

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