Мурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в Ирпене

Киевская область до сих пор не может опомниться после нашествия туда российских военных, которые уничтожили тут тысячи украинцев. Несмотря на запрет собираться на Радоницу, в Ирпене люди пришли на могилы своих близких.
Фотограф Николай Тимченко показал снимки, на которые нельзя смотреть без слез.
На этих кадрах столько боли, что просто невозможно передать словами. Здесь женщины и дети, которые оплакивают своих погибших родственников.
Согласитесь, все эти люди герои, вечная память им.
В комментариях люди пишут слова скорби по погибшим.
Как мы ранее писали, в Ирпене мародеры бросили в женщин гранату. Их задержала тероборона.
Напомним, что в Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов, оккупанты сбрасывали их с самолетов.