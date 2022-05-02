Мурашки по коже: сеть потрясли фото поминальных дней в Ирпене

На этих кадрах столько боли, что просто невозможно передать словами. Здесь женщины и дети, которые оплакивают своих погибших родственников.

Согласитесь, все эти люди герои, вечная память им.

В Ирпене украинцы поминают погибших от рук россиян (фото: facebook.com/nick.tymchenko1)

В комментариях люди пишут слова скорби по погибшим.