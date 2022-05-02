Мурашки по шкірі: мережу потрясли фото поминальних днів в Ірпені

На цих кадрах стільки болю, що просто неможливо передати словами. Тут жінки і діти, які оплакують своїх загиблих родичів.

Погодьтеся, всі ці люди герої, вічна пам'ять їм.

В Ірпені українці поминають загиблих від рук росіян (фото: facebook.com/nick.tymchenko1)

У коментарях люди пишуть слова скорботи за загиблими.