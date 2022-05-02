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Мурашки по шкірі: мережу потрясли фото поминальних днів в Ірпені

В Ірпені люди поминають загиблих близьких (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Київська область досі не може схаменутися після навали туди російських військових, які знищили тут тисячі українців. Незважаючи на заборону збиратися на Радоницю, в Ірпені люди прийшли на могили своїх близьких.

Фотограф Микола Тимченко показав знімки, на які не можна дивитися без сліз.

На цих кадрах стільки болю, що просто неможливо передати словами. Тут жінки і діти, які оплакують своїх загиблих родичів.

Погодьтеся, всі ці люди герої, вічна пам'ять їм.

В Ірпені українці поминають загиблих від рук росіян (фото: facebook.com/nick.tymchenko1)

У коментарях люди пишуть слова скорботи за загиблими.

  • Вічна пам'ять закатованим.
  • Вічна пам'ять і царство небесне всім, хто загинув на цій війні. Нехай рідна земля буде Вам пухом.
  • Скільки невимовного болю... Господи, упокой душі безвинно убієнних!
  • Скільки горя ці покидьки принесли на нашу землю! Світла пам'ять всім! Рідним найщиріші співчуття.
  • Це біль і сльози, смуток і скорбота.Серце щемить.Дуже, дуже боляче.

Як ми раніше писали, в Ірпені мародери кинули у жінок гранату. Їх затримала тероборона.

Нагадавши, що в Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, окупанти скидали їх з літаків.

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Ирпень