Мурашки по шкірі: мережу потрясли фото поминальних днів в Ірпені

Київська область досі не може схаменутися після навали туди російських військових, які знищили тут тисячі українців. Незважаючи на заборону збиратися на Радоницю, в Ірпені люди прийшли на могили своїх близьких.
Фотограф Микола Тимченко показав знімки, на які не можна дивитися без сліз.
На цих кадрах стільки болю, що просто неможливо передати словами. Тут жінки і діти, які оплакують своїх загиблих родичів.
Погодьтеся, всі ці люди герої, вічна пам'ять їм.
У коментарях люди пишуть слова скорботи за загиблими.
Як ми раніше писали, в Ірпені мародери кинули у жінок гранату. Їх затримала тероборона.
Нагадавши, що в Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, окупанти скидали їх з літаків.