В Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов: оккупанты сбрасывали их с самолетов

В телах жителей Бучи и Ирпени судмедэксперты обнаружили флешеты - заостренные стальные снаряды, похожие на дротики дартс. Оккупанты сбрасывали их на города с самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Издание отмечает, что флешеты начали использовать еще во время Первой мировой войны против пехоты. Хотя эти снаряды не запрещены международным правом, использование неуправляемого оружия в густонаселенных городах является нарушением гуманитарного права.

Как подтвердили газете эксперты, десятки жертв из Бучи и Ирпени погибли от флешетов. Россияне сбрасывали эти снаряды на города с самолетов.

Напомним, во время оккупации Киевской области в пригородах столицы захватчики убили более 1000 мирных жителей. Большинство из них были застрелены. Тела гражданских продолжают обнаруживать в освобожденных городах.

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