Мурахи більше ніколи не пролізуть у ваш дім завдяки цьому народному "хаку"

Навесні у квартирах та приватних будинках іноді з'являються мурахи. І хоча ці комахи дуже маленькі, вони приносять чимало шкоди, а вивести їх непросто. Втім, існує народний "хак" - вам не доведеться купувати спеціальну отруту, адже вигнати мурах можна і без неї.

Чого бояться мурахи та як назавжди їх "виселити", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Як позбутися мурах

Так, для боротьби з комахами не обов'язково купувати отруту та пастки. Існує декілька перевірених часом методів, які вже стали народними, але багато хто про них забуває. Головними "борцями" з мурахами виявилися вони:

перцева м'ята або олія чайного дерева - ефірна рідина може стати потужним методом боротьби з мурахами, просто змішайте олію з водою та попшикайте нею на двері, вікна та підлогу - усюди, звідки можуть пролізти комахи

засіб для миття посуду - мурахи більше не повернуться до вашої оселі, якщо ви змішаєте цю речовину з водою та покриєте піною усі місця, звідки вони лізуть

харчовий діатоміт - мурахи ненавидять запах цього пилу, а тому не будуть намагатися лізти туди, де ним пахне, а тому обробіть усі ділянки, де вони можуть бути.

"Ті, хто підозрює, що мурахи є в будинку, але не бачив їх, можуть посипати діатомітовою землею дошки підлоги або шафи. Чудова річ полягає в тому, що його можна використовувати щедро та рясно", - зазначили експерти.

Мурахи активно розмножуються навесні, а тому не гайте час і не думайте, що вони вирішать добровільно залишити вашу оселю у спокою. Дбайте про чистоту, не залишайте бруд та їжу, а також регулярно оглядайте шафки й інші місця, де можуть ховатися комахи.