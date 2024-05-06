Муравьи больше никогда не пролезут в ваш дом благодаря этому народному "хаку"

Весной в квартирах и частных домах иногда появляются муравьи. И хотя эти насекомые очень маленькие, они приносят немало вреда, а вывести их непросто. Впрочем, существует народный "хак" - вам не придется покупать специальный яд, ведь выгнать муравьев можно и без него.

Чего боятся муравьи и как навсегда их "выселить", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Как избавиться от муравьев

Так, для борьбы с насекомыми не обязательно покупать яд и ловушки. Существует несколько проверенных временем и уже ставших народными методов, но многие о них забывают. Главными "борцами" с муравьями оказались они:

перечная мята или масло чайного дерева - эфирная жидкость может стать мощным методом борьбы с муравьями, просто смешайте масло с водой и попшикайте ею на двери, окна и пол - везде, откуда могут пролезть насекомые

средство для мытья посуды - муравьи больше не вернутся в ваш дом, если вы смешаете это вещество с водой и покроете пеной все места, откуда они лезут

пищевой диатомит - муравьи ненавидят запах этой пыли, а потому не будут пытаться лезть туда, где им пахнет, а потому обработайте все участки, где они могут быть.

"Те, кто подозревает, что муравьи есть в доме, но не видел их, могут посыпать диатомитовой землей доски пола или шкафа. Прекрасная вещь заключается в том, что его можно использовать щедро и обильно", - отметили эксперты.

Муравьи активно размножаются весной, а потому не теряйте время и не думайте, что они решат добровольно оставить ваш дом в покое. Заботьтесь о чистоте, не оставляйте грязь и еду, а также регулярно осматривайте шкафчики и другие места, где могут прятаться насекомые.