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В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины: впечатляющие фото

Автор: Роман Мирончук

В городе Мукачево Закарпатской области отметили День Государственного флага Украины. В честь праздника замок "Паланок" подсветили желто-голубыми цветами.

Об этом сообщил мэр Мукачево Андрей Балога на своей странице в Facebook.

Замок красочно засиял в ночь на 24 августа.

В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины (фото: facebook.com/andriybaloha1)

"С Днем Государственного Флага Украины", - подписал фото глава города.

В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины (фото: facebook.com/andriybaloha1)

Пользователи сети в восторге и прокомментировали фото.

  • Круто, Мукачево, как всегда, лучшее;
  • Это очень красиво;
  • Как красиво;
  • Супер.

Отметим, в праздничный день проходит целый комплекс торжественных мероприятий. Обязательно происходит официальная церемония поднятия Государственного флага в областных и районных центрах, и других населенных пунктах Украины.

Очень часто в таких мероприятиях принимают участие представители международных, общественных и религиозных организаций, а также и известные деятели науки и культуры.

Напомним, жена Андрея Шевченко перепутала День Государственного флага Украины с Днем Независимости и опубликовала поздравление раньше времени. Потом она осознала свою ошибку и исправилась.

Мы также писали о том, что в честь 30-й годовщины Дня Независимости Украины прошел военный парад. На торжественную церемонию приехали иностранные делегации.

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Закарпатская областьМукачево