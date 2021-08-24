В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины: впечатляющие фото

Замок красочно засиял в ночь на 24 августа.

В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины (фото: facebook.com/andriybaloha1)

"С Днем Государственного Флага Украины", - подписал фото глава города.

В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины (фото: facebook.com/andriybaloha1)

Пользователи сети в восторге и прокомментировали фото.

Круто, Мукачево, как всегда, лучшее;

Это очень красиво;

Как красиво;

Супер.

Отметим, в праздничный день проходит целый комплекс торжественных мероприятий. Обязательно происходит официальная церемония поднятия Государственного флага в областных и районных центрах, и других населенных пунктах Украины.

Очень часто в таких мероприятиях принимают участие представители международных, общественных и религиозных организаций, а также и известные деятели науки и культуры.