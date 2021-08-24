В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины: впечатляющие фото

В городе Мукачево Закарпатской области отметили День Государственного флага Украины. В честь праздника замок "Паланок" подсветили желто-голубыми цветами.
Об этом сообщил мэр Мукачево Андрей Балога на своей странице в Facebook.
Замок красочно засиял в ночь на 24 августа.
В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины (фото: facebook.com/andriybaloha1)
"С Днем Государственного Флага Украины", - подписал фото глава города.
В Мукачево замок "Паланок" подсветили цветами флага Украины (фото: facebook.com/andriybaloha1)
Пользователи сети в восторге и прокомментировали фото.
Отметим, в праздничный день проходит целый комплекс торжественных мероприятий. Обязательно происходит официальная церемония поднятия Государственного флага в областных и районных центрах, и других населенных пунктах Украины.
Очень часто в таких мероприятиях принимают участие представители международных, общественных и религиозных организаций, а также и известные деятели науки и культуры.
Напомним, жена Андрея Шевченко перепутала День Государственного флага Украины с Днем Независимости и опубликовала поздравление раньше времени. Потом она осознала свою ошибку и исправилась.
Мы также писали о том, что в честь 30-й годовщины Дня Независимости Украины прошел военный парад. На торжественную церемонию приехали иностранные делегации.