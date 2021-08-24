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У Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України: вражаючі фото

Автор: Роман Мирончук

У місті Мукачево Закарпатської області відзначили День Державного прапора України. На честь свята замок "Паланок" підсвітили жовто-блакитними кольорами.

Про це повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога на своїй сторінці в Facebook

Замок барвисто засяяв в ніч на 24 серпня.

У Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України (фото: facebook.com/andriybaloha1)

"З Днем Державного Прапора України", - підписав фото глава міста.

У Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України (фото: facebook.com/andriybaloha1)

Користувачі мережі в захваті і прокоментували фото.

  • Круто, Мукачево, як завжди, краще;
  • Це дуже красиво;
  • Як гарно;
  • Супер.

Зазначимо, у святковий день проходить цілий комплекс урочистих заходів. Обов'язково відбувається офіційна церемонія підняття Державного прапора в обласних і районних центрах, і інших населених пунктах України.

Дуже часто в таких заходах беруть участь представники міжнародних, громадських і релігійних організацій, а також і відомі діячі науки і культури.

Нагадаємо, дружина Андрія Шевченка переплутала День Державного прапора України з Днем Незалежності і опублікувала привітання завчасно. Потім вона усвідомила свою помилку і виправилася.

Ми також писали про те, що в честь 30-ї річниці Дня Незалежності України пройшов військовий парад. На урочисту церемонію приїхали іноземні делегації.

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Закарпатська областьМукачево