У Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України: вражаючі фото

У місті Мукачево Закарпатської області відзначили День Державного прапора України. На честь свята замок "Паланок" підсвітили жовто-блакитними кольорами.
Про це повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога на своїй сторінці в Facebook
Замок барвисто засяяв в ніч на 24 серпня.
У Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України (фото: facebook.com/andriybaloha1)
"З Днем Державного Прапора України", - підписав фото глава міста.
У Мукачеві замок "Паланок" підсвітили кольорами прапора України (фото: facebook.com/andriybaloha1)
Користувачі мережі в захваті і прокоментували фото.
Зазначимо, у святковий день проходить цілий комплекс урочистих заходів. Обов'язково відбувається офіційна церемонія підняття Державного прапора в обласних і районних центрах, і інших населених пунктах України.
Дуже часто в таких заходах беруть участь представники міжнародних, громадських і релігійних організацій, а також і відомі діячі науки і культури.
Нагадаємо, дружина Андрія Шевченка переплутала День Державного прапора України з Днем Незалежності і опублікувала привітання завчасно. Потім вона усвідомила свою помилку і виправилася.
Ми також писали про те, що в честь 30-ї річниці Дня Незалежності України пройшов військовий парад. На урочисту церемонію приїхали іноземні делегації.