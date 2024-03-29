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В Мукачево вже розквітли магнолії: місто потопає в красі (фото)

Мукачево, П'ятниця 29 березня 2024 08:53
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В Мукачево вже розквітли магнолії: місто потопає в красі (фото) Фото: В Мукачево розквітлии магнолії (facebook.com/mukachevo.rad)
Автор: Людмила Жукова

В Мукачево поки не розквітли сакури, але вже повним ходом буяють магнолії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Мукачівську міську раду у Facebook.

Що відомо про магнолії в Мукачево

У місті Мукачево на площі Кирила і Мефодія розквітла магнолія Кобус та магнолія Суланжа, які мають квіти біло-рожевого кольору.

В Мукачеві магнолія може бути знайдена у Центральному парку, сквері Драгоманова, сквері по вулиці Свято-Михайлівській, парку імені Андрія Кузьменка, на Площі героїв Майдану, а також на вулицях Миколи Гоголя, Олександра Пушкіна, Осипенка та Павла Грабовського.

За історичними даними, магнолії на Закарпаття привіз відомий натураліст та педагог Іштван Лаудон. Він зібрав понад 100 різних видів рослин, включаючи канадські, китайські та навіть африканські культури. Також було висаджено кілька різних видів хвойних дерев.

В Мукачево вже розквітли магнолії: місто потопає в красі (фото)В Мукачево вже розквітли магнолії: місто потопає в красі (фото)В Мукачево вже розквітли магнолії: місто потопає в красі (фото)В Мукачево вже розквітли магнолії: місто потопає в красі (фото)В Мукачеві квітнуть магнолії (facebook.com/mukachevo.rada)

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Мукачево квітка
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