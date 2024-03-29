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В Мукачево уже расцвели магнолии: город утопает в красоте (фото)

Мукачево, Пятница 29 марта 2024 08:53
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В Мукачево уже расцвели магнолии: город утопает в красоте (фото) Фото: В Мукачево расцвели магнолии (facebook.com/mukachevo.rad)
Автор: Людмила Жукова

В Мукачево пока не расцвели сакуры, но уже полным ходом изобилуют магнолии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Мукачевский городской совет в Facebook.

Что известно о магнолиях в Мукачево.

В городе Мукачево на площади Кирилла и Мефодия расцвела магнолия Кобус и магнолия Суланжа с цветами бело-розового цвета.

В Мукачево магнолия может быть найдена в Центральном парке, сквере Драгоманова, сквере по улице Свято-Михайловской, парке имени Андрея Кузьменко, на Площади героев Майдана, а также на улицах Николая Гоголя, Александра Пушкина, Осипенко и Павла Грабовского.

По историческим данным, магнолии на Закарпатье привез известный естествоиспытатель и педагог Иштван Лаудон. Он собрал более 100 разных видов растений, включая канадские, китайские и даже африканские культуры. Также было взорвано несколько различных видов хвойных деревьев.

В Мукачево уже расцвели магнолии: город утопает в красоте (фото)В Мукачево уже расцвели магнолии: город утопает в красоте (фото)В Мукачево уже расцвели магнолии: город утопает в красоте (фото)В Мукачево уже расцвели магнолии: город утопает в красоте (фото)В Мукачево цветут магнолии (facebook.com/mukachevo.rada)

Раньше мы писали о том, сколько будем отдыхать в апреле и праздновать.

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